Прогнозы по курсу рубля на 2027 год различаются: одни аналитики говорят о среднегодовых значениях, другие — о курсе к концу периода. Главный инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» допустил ослабление рубля до ₽90–95 за доллар, а Минфин заложил в бюджет ₽87,4.

По словам Сергея Суверова, ослабление рубля в следующем году связано с двумя причинами. Первая — вероятное снижение ставки Центробанка, что уменьшит поддержку национальной валюты. Вторая — ситуация вокруг Ирана: демократы могут урезать финансирование войны, она примет менее агрессивные формы, и нефть может упасть еще сильнее. Дополнительный фактор — планируемое снижение цены отсечения по бюджетному правилу до $50 за баррель. Это условный порог для расчета базовых нефтегазовых доходов: чем он ниже, тем больше поступлений относится к дополнительным и направляется в резерв, а значит, растут покупки валюты государством. По оценке аналитика «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, такой шаг повысит среднегодовой курс доллара примерно на ₽4.

Ослабление рубля бьет по покупателям импорта и помогает экспортерам. Товар за $100 при курсе ₽80 стоит ₽8 тыс., при ₽95 — уже ₽9,5 тыс. Дорожает и российская продукция с импортными комплектующими, что усиливает инфляцию. Экспортеры же получают больше рублей за ту же валютную выручку. «Это увеличит инфляцию. Но при этом поддержит бюджет и доходы экспортеров. Поэтому влияние такое разнонаправленное, противоречивое», — пояснил Суверов.

В бюджетные расчеты Минфина заложен базовый прогноз Минэкономразвития: среднегодовой доллар — ₽79,5 в 2026 году и ₽87,4 в 2027-м. Экспорт товаров снизится с $439,1 млрд до $423,8 млрд, импорт вырастет с $318,3 млрд до $333,1 млрд, цена российской нефти упадет с $61,2 до $53 за баррель. Такое сочетание создает давление на рубль. ЦБ собственный прогноз курса не публикует, но в октябрьском макроопросе медиана оценок аналитиков — ₽89,4 за доллар на 2027 год (в сентябре было ₽88,8). При базовом сценарии средняя ключевая ставка в 2027-м составит 12,5–13,5% против 14,6% в 2026-м: высокие ставки сдерживают спрос на валюту, но профицит счета текущих операций сократится с $71 млрд до $31 млрд, ослабляя поддержку рубля.

Оценки инвесткомпаний расходятся. БКС на конец 2027 года ждет ₽87,3 за доллар. Аналитик «Финама» Александр Потавин называл ₽90–95 к концу года и ₽87–92 в среднем, связывая пересмотр с геополитикой, нефтью и бюджетным правилом.

Для евро важны два движения: рубля к доллару и евро к доллару. ING ждет укрепления евро до $1,18 к концу 2027 года на фоне смягчения политики ФРС — при ослаблении рубля евро подорожает быстрее доллара. В обзоре MUFG на конец третьего квартала 2027-го указаны ₽87,88 за доллар и $1,18 за евро, что дает около ₽103,7 за евро. Для юаня там же заложено укрепление с 6,65 до 6,50 за доллар — при курсе ₽87,88 это около ₽13,52 за юань.

Курс рубля к тенге зависит от динамики обеих валют к доллару. В октябрьском опросе Нацбанка Казахстана рынок ждет среднегодовой доллар в 2027-м на уровне 499,6 тенге (в августе — 516,2). Сопоставление с российскими ₽87,4–89,4 за доллар дает примерно 5,6–5,7 тенге за рубль, или 17,5–17,9 рубля за 100 тенге — условный расчет, не учитывающий динамику внутри года.

Итог — два сценария. При высокой экспортной выручке и длительном сохранении ключевой ставки рубль будет крепче названных ориентиров. При снижении нефтяных доходов он ослабнет.