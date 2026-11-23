Снегопад не освобождает коммунальщиков от обязанности расчищать дворы и тротуары. Более того, на самых оживленных пешеходных дорожках при определенных погодных условиях убирать снег необходимо каждые полчаса. Кто должен бороться с сугробами, сколько времени дается на уборку и куда жаловаться, если коммунальные службы бездействуют, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

«Основной документ, регулирующий сроки уборки снега, — постановление Госстроя № 170. Согласно ему, сроки очистки придомовой территории зависят от погодных условий и класса тротуаров», — объяснил парламентарий.

Как уточнил депутат, класс тротуара определяется количеством пешеходов. Для дорожек с потоком до 100 человек в час норматив предусматривает завершение работ по сгребанию снега в кучи и валы в течение шести часов после окончания снегопада, для остальных территорий — в течение 12 часов. Однако при непрекращающихся осадках ждать окончания непогоды нельзя: в зависимости от температуры и интенсивности движения пешеходов расчистку необходимо проводить с интервалами от получаса до трех часов. Местные власти вправе устанавливать дополнительные требования к уборке.

Но даже очевидные сугробы под окнами еще не означают, что виновата именно управляющая компания. Вольфсон подчеркнул, что сначала необходимо установить, кому принадлежит территория, иначе жалоба может уйти не по адресу.

«Прежде чем обращаться с жалобой на неубранный снег, правильнее определить, в чьей зоне ответственности находится проблемный участок. За уборку снега во дворах и тротуарах рядом с многоквартирным домом отвечают управляющие компании, товарищества собственников жилья или жилищно-строительные кооперативы», — отметил депутат.

Если заваленный снегом проезд не относится к придомовой территории, его расчистка может входить в обязанности городских служб. За содержание входной зоны магазина отвечает организация, эксплуатирующая торговую точку, с учетом местных правил. Уточнить границы земельного участка можно с помощью публичной кадастровой карты, которая теперь работает на платформе Национальной системы пространственных данных.

Если ответственная за двор организация не реагирует на обращения, Вольфсон рекомендует зафиксировать нарушение и направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Если участок находится в ведении муниципалитета, обращаться следует в городскую администрацию.

«Крайняя инстанция — прокуратура. Обращаться туда следует, если УК, муниципалитет и жилинспекция бездействуют. Это особенно актуально в тех случаях, когда некачественная уборка снега привела к порче имущества либо причинила вред жизни и здоровью людей», — подчеркнул Вольфсон.

При подаче жалобы стоит приложить фотографии сугробов или обледеневшей дорожки, указать точный адрес и время обнаружения проблемы. Это поможет подтвердить нарушение и определить, кто должен отвечать за неубранную территорию.