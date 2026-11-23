Согласно появившейся информации, наследник престола рассматривает возможность пересмотра системы королевских титулов и привилегий. В будущем право называться принцем или принцессой, а также получать содержание за счет короны может быть связано с выполнением официальных обязанностей, а не только с происхождением.

Предполагается, что изменения коснутся в том числе 42-летнего принца Гарри и его детей. Если реформу реализуют, они могут лишиться королевских титулов и финансовой поддержки, но при этом смогут вести самостоятельную жизнь, заниматься бизнесом и не выполнять обязанности перед короной.

При этом дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Шарлотта и Луи — в будущем, достигнув совершеннолетия, смогут самостоятельно решить, хотят ли сохранять титулы или предпочитают строить карьеру за пределами королевской семьи. Статус принца Джорджа, который является наследником престола, менять не планируют.

Для проведения реформы, как сообщается, могут использовать специальный юридический документ, позволяющий монарху официально закреплять подобные решения. Такой механизм уже применялся в 1917 году королем Георгом V, когда были пересмотрены правила использования королевских титулов.

По информации источников, окружение Уильяма рассчитывает, что подобные изменения встретят поддержку британцев. Общественное обсуждение расходов на содержание королевской семьи и необходимости сокращения числа лиц, получающих финансирование, становится одним из факторов, влияющих на возможный пересмотр традиционных правил.

Ранее принц Гарри рассказал, что его дети научились британскому произношению.