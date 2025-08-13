В Подмосковье завершили капремонт 74 муниципальных дорог

В Подмосковье капитально отремонтировали 74 муниципальные дороги. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В целом протяженность отремонтированных участков превысила 38 км. План выполнен в Бронницах, Реутове, Электростали и Пушкино.

Ремонтные работы продолжаются в 20 округах на 49 участках, протяженность которых составляет более 34 км. В целом за сезон планируется отремонтировать около 190 участков в 40 округах. Их протяженность составляет свыше 150 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства Рогачевского моста в Дмитровском округе.