Губернатор Подмосковья проверил ход строительства Рогачевского моста в Дмитрове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Дмитров проверил ход строительства Рогачевского моста. Объект возводится в рамках комплексной реконструкции транспортного узла на участке дороги Спиридово — А-104 — Дмитров — МБК.

«Наша задача — в конце следующего года построить новое мостовое сооружение и запустить по нему автомобильное движение. И в дальнейшем реконструировать всю дорожную сеть, в том числе переезд через железнодорожные пути. Мост же, построенный в 30-е годы, будет демонтирован», - рассказал губернатор.

Рогачевский мост был построен в 1936 году и восстановлен после взрыва во время Великой Отечественной войны. Сооружение не рассчитано на возросший со временем транспортный поток и сейчас находится в изношенном состоянии. Здесь образуются пробки из-за находящегося рядом железнодорожного переезда со светофором.

На участке к декабрю 2026 года построят новый мост. Он будет двухполосным, а его протяженность превысит 211 м. Старый мост демонтируют к весне 2028-го. А к концу 2029-го запустят путепровод через железную дорогу.

На стройплощадке трудятся 170 человек и задействовано более 40 единиц техники. Предусмотрено переустройство большого количества инженерных коммуникаций: это сети водоснабжения и водоотведения (6 км), газопровода (450 м), связи (51 км), электроснабжения (7,5 км), теплоснабжения (120 м).

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

«Сейчас грузовым автомобилям, чтобы попасть на правую сторону города, приходится делать круг примерно 15 км. Со строительством нового моста через канал, а также железнодорожного путепровода через Савеловское направление жители Дмитрова будут передвигаться свободно, без пробок. По мосту сможет ездить и грузовой транспорт», - рассказал руководитель проекта «Мостоотряда-90» Константин Гавриленко.

Губернатор также отметил важность строительства транспортной развязки на пересечении 3-го пускового комплекса ЦКАД и Дмитровского шоссе. Работы проводит ГК «Автодор». Здесь стартовало устройство слоев дорожной одежды.

«Сейчас ведется строительство, мы вместе с ГК «Автодор» должны сделать так, чтобы в конце 2026 года транспортная развязка с Дмитровского шоссе на ЦКАД была запущена. Соответствующие поручения сделаны, наша задача — контролировать все, что касается хода работ, предоставлять необходимые условия по освобождению территории, коммуникаций, всего, что не должно препятствовать реализации этого очень долгожданного проекта», - подчеркнул Воробьев.

В составе транспортной развязки будет три путепровода. Также предусмотрено строительство четырех съездов и реконструкция трассы А-107 «Московское малое кольцо» протяженностью 2,3 км. Новая развязка улучшит доступность прилегающих районов, перераспределит транспортные потоки и повысит пропускную способность магистралей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации системы теплоснабжения в Дмитрове.