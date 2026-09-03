Ученые Московского физико-технического института создали роботизированный комплекс TerraCognitaBot, который берет на себя значительную часть трудоемких полевых задач археологов. Разработка способна самостоятельно обследовать территорию, фиксировать подземные аномалии и определять их координаты с высокой точностью, сообщил REGIONS.

Традиционно археологам приходится вручную проходить каждый участок с георадаром, контролировать равномерность движения и записывать координаты. Процесс значительно усложняется на пересеченной местности, в дождливую погоду и при радиопомехах.

По данным издания, TerraCognitaBot создан на базе платформы AgileX Scout2. Во время движения комплекс использует георадар, металлоискатель, GPS-приемник, камеру и энкодеры. Компьютерное зрение помогает держать маршрут, а временные метки синхронизируют данные с разных датчиков.

«Робот избавит человека от рутинных задач и физической работы в тяжелых условиях. Он проходит заданный маршрут, одновременно собирает данные нескольких приборов и автоматически привязывает их к координатам. Оператор может контролировать работу комплекса и больше сосредоточиться на анализе результатов», — рассказал Олег Буличев, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных динамических систем МФТИ.

По информации издания, испытания прошли на реальном археологическом объекте в сложных условиях: шел дождь, трава превышала высоту робота, присутствовали радиопомехи. Несмотря на это, комплекс собрал все необходимые данные с заданной точностью. Георадарные профили объединили в трехмерную модель участка. На территории исследовали следы обожженной древесины, вероятные остатки деревянных построек, печей и очагов. В настоящее время специалисты обрабатывают результаты и обучают нейросеть автоматически распознавать аномалии. Алгоритм должен отличать артефакты от камней, корней и пустот.

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