В Котельниках у детского сада нашли живых речных раков гигантского размера

В одном из жилых комплексов подмосковных Котельников местные жители столкнулись с неожиданным явлением. На пешеходной дорожке, расположенной неподалеку от стройплощадки, где возводится детский сад, были обнаружены крупные речные раки. Очевидцы не растерялись и засняли находку на фото и видео, после чего опубликовали материалы в социальных сетях. Публикация мгновенно вызвала оживленную дискуссию среди пользователей, сообщил REGIONS.

Откуда ракообразные могли взяться в городской среде — вопрос, на который пока нет ответа. Один из местных жителей в разговоре с корреспондентом REGIONS высказал предположение, что раков могли привезти с гастрономическими целями, но по дороге потеряли, и никто не стал их собирать. Впрочем, это лишь одна из версий, и подтверждений у нее пока нет.

«Я даже не знаю, что у нас творится в районе, но это уже похоже на какой-то розыгрыш», — с иронией комментируют происходящее местные жители.

Как отметил зоолог Алексей Михайлов, раки являются крайне чувствительными к качеству воды организмами, поэтому их появление на суше в черте города — ситуация нетипичная и необычная с точки зрения биологии. Специалист подчеркнул, что подобные случаи требуют дополнительного изучения и не могут быть объяснены стандартными причинами.

«Сам по себе рак не может преодолеть значительное расстояние по асфальту: его конечности не приспособлены для длительного передвижения вне воды. Скорее всего, раки действительно были кем-то принесены — либо для употребления в пищу, либо для содержания в аквариуме, а затем оказались на дороге случайно. Если бы они жили в местном водоеме, это говорило бы о хорошем качестве воды, что маловероятно в густонаселенном районе. Пока это единичный случай, и паниковать жителям не стоит — угрозы для людей раки не представляют», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что жительнице Подмосковья назначили вакцинацию после встречи с белкой во время прогулки в лесном массиве.