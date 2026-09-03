Почему женщин внезапно тянет к дорогим сумкам и украшениям: ученые нашли объяснение

Женщины могут чаще покупать и демонстрировать люксовые вещи в период овуляции, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. Авторы предполагают, что такая тяга к заметным дорогим брендам может быть связана с древним механизмом привлечения потенциального партнера.

Исследование провела команда из Чонбукского национального университета в Южной Корее. У участниц измеряли уровень гормонов по образцам мочи и определяли фазу менструального цикла с помощью опросов.

В первом эксперименте 70 студенток просили нарисовать логотипы люксовых брендов. Вблизи овуляции они изображали их крупнее, чем в фазе низкой фертильности. Во втором исследовании почти 1,5 тыс. женщин оценивали намерение приобрести люксовые и обычные товары. Желание купить дорогой бренд усиливалось именно тогда, когда вещь можно было демонстрировать публично.

Третий эксперимент показал, что женщины с приближающейся овуляцией чаще выбирали подарочный сертификат люксового бренда вместо сертификата массового бренда. Однако этот эффект ослабевал, если участницам сообщали, что мужчины обычно не замечают дизайнерскую одежду.

Авторы подчеркивают: речь идет не о простой любви к дорогим вещам, а о возможной социально ориентированной стратегии. При этом исследование описывает статистическую связь и не означает, что покупки каждой женщины определяются гормонами.