Названа причина смерти звезды фильма «Оно» Тима Карри

В конце августа на 81-м году жизни скончался британский актер Тим Карри, известный миллионам зрителей по роли зловещего клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно» (1990). Причиной смерти стали рак почки и ишемическая болезнь сердца, сообщило Daily Mail.

Карри долгие годы боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес инсульт, который приковал его к инвалидному креслу. С тех пор актер редко выходил на публику. Последний раз Карри заметили апреле, когда его помощник ненадолго вывез его на прогулку. На снимках, попавших в СМИ, актер выглядел сильно ослабленным и уставшим.

Карьера Карри началась в Великобритании, но в конце 1980-х он переехал в США, где его карьера в Голливуде стремительно пошла вверх. Помимо роли Пеннивайза, зрители запомнили его по участию во второй части комедии «Один дома», эпизоду сериала «Байки из склепа», пародийному хоррору «Очень страшное кино 2» и многим другим картинам. Он также озвучивал персонажей в анимационных фильмах и мультсериалах.

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