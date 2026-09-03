ИИ читает ЭКГ за секунды: новый инструмент замечает болезни сердца, которые может не увидеть врач

Врачи разработали ИИ-инструмент, который может находить признаки сердечных заболеваний менее чем за две секунды, сообщает The Guardian. Технологию обучили на миллионах обычных электрокардиограмм, чтобы извлекать больше информации, чем обычно способен увидеть человек.

ЭКГ уже около века помогает врачам выявлять инфаркты и нарушения сердечного ритма. Но для диагностики сердечной недостаточности и заболеваний клапанов чаще требуется эхокардиография — УЗИ сердца, которого пациенты иногда ждут месяцами.

Новый инструмент представили на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене. В испытании с участием 67 тыс. пациентов в США ИИ смог выявить до 81% людей с сердечной недостаточностью и до 90% пациентов с болезнями клапанов.

Профессор Фу Сионг Нг из Имперского колледжа Лондона отметил, что технология может помочь быстрее отправлять пациентов из группы высокого риска на УЗИ сердца, не заставляя их ждать в общей очереди.

Разработчики подчеркивают, что ИИ не ставит окончательный диагноз и не исключает болезнь сам по себе. Но он может стать быстрым фильтром: выделять тех, кому нужна срочная дополнительная проверка и более раннее лечение.