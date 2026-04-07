В Подмосковье завершилось первое испытание регионального этапа конкурса «Учитель года»

Первое испытание регионального этапа конкурса «Учитель года» завершилось в Подмосковье. Оно проходило на базе Губернского колледжа Серпухова, сообщает Министерство образования Московской области.

Участникам нужно продемонстрировать свои навыки в рамках задания «Методическая мастерская». Каждому выделили 25 минут на презентацию методического опыта. Они рассказывали о своих педагогических находках, уникальных рабочих приемах.

Выступления участников оценивало жюри. Внимание обращали не только на содержание докладов, но и на умение аргументированно отстаивать свою позицию.

Теперь участников ждут задания «Урок» и «Классный час». После этого первый тур завершится, и жюри определит 15 финалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как учителя региона используют ИИ в своей работе.