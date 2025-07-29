В Подмосковье женщинам провели более 3 тыс. процедур ЭКО

С начала 2025 года в Подмосковье женщинам провели более 3 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), ее выполняют бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.