В Подмосковье женщинам провели более 3 тыс. процедур ЭКО
Минздрав: более 3 тыс. процедур ЭКО провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье женщинам провели более 3 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), ее выполняют бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«ЭКО позволяет семейным парам, столкнувшимся со сложностями при планировании беременности, осуществить мечту о ребенке», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Для получения услуги пациенткам нужно будет оформить квоту. Узнать подробнее об этом можно здесь.
Процедуру проводят в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.