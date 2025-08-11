В Подмосковье жители отметили День физкультурника

В Подмосковье «Единая Россия» организовала масштабные спортивные праздники ко Дню физкультурника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Развитие массового спорта в Подмосковье — наш приоритет. Когда видишь, как дети и взрослые, люди с особыми потребностями занимаются вместе, понимаешь: спорт действительно объединяет. Партийные проекты «Детский спорт», «Старший брат» работают именно для этого — чтобы каждый житель региона мог найти свой путь к здоровому образу жизни. Мы продолжаем создавать инфраструктуру шаговой доступности, чтобы у каждого жителя была возможность тренироваться, соревноваться и побеждать. В регионе параллельно строятся и реконструируются ключевые объекты», — сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Так, например, в День физкультурника в Люберцах для жителей подготовили площадку адаптивного спорта, в Балашихе – фестиваль долголетия «Pro100LETo» с участием чемпионов по боксу, в Воскресенске – награждение лучших работников физкультурной сферы. Кроме того, в регионе прошли мастер-классы, показательные выступления и семейные старты и не только.

В 2025 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в регионе пройдет более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.