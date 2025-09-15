В Подмосковье жители стали чаще обращаться за телемедицинскими консультациями с врачом

С начала 2025 года в Подмосковье провели более 3,5 млн телемедицинских консультаций, что в 3,2 раза больше показателя прошлого года, онлайн-прием врача доступен взрослым, беременным женщинам и детям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря телемедицине жители Подмосковья могут избежать лишних походов в поликлинику, поскольку получить консультацию врача можно в любом удобном месте, где есть подключение к Интернету», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с помощью сервиса жители могут продлить электронный рецепт на льготный препарат, получить консультацию по итогам диспансеризации и анализов, а также скорректировать лечение. Записаться на прием в режиме онлайн можно только после первичного очного посещения врача.

