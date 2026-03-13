В Подмосковье жители закрыли около 70 тыс. больничных через MAX

В Подмосковье жители воспользовались услугой закрытия больничного листа через MAX более 66 тыс. раз, сделать это можно по ссылке . Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дистанционное закрытие больничного листа позволяет пациентам сэкономить время на посещении поликлиники. На онлайн-приеме врач проведет опрос пациента и при отсутствии жалоб на самочувствие закроет листок нетрудоспособности», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул удобство услуги, которая позволяет записаться на телемедицинскую консультацию можно в несколько кликов. В ведомстве добавили, что записаться на онлайн-прием можно также через приложение «Добродел: Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат и не только.

