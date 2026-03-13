В Подмосковье жители закрыли около 70 тыс. больничных через MAX

Жители Подмосковья закрыли около 70 тыс. больничных через MAX
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье жители воспользовались услугой закрытия больничного листа через MAX более 66 тыс. раз, сделать это можно по ссылке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дистанционное закрытие больничного листа позволяет пациентам сэкономить время на посещении поликлиники. На онлайн-приеме врач проведет опрос пациента и при отсутствии жалоб на самочувствие закроет листок нетрудоспособности», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Министр подчеркнул удобство услуги, которая позволяет записаться на телемедицинскую консультацию можно в несколько кликов. В ведомстве добавили, что записаться на онлайн-прием можно также через приложение «Добродел: Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат и не только.
