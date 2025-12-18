В подмосковной ОЭЗ «Дубна» расширили производство косметики

Компания «Полекс Бьюти» ввела в эксплуатацию новое производственное здание, построенное в рамках реализации инвестпроекта по созданию производства косметики на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций компании «Полекс Бьюти» в создание производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна» превысил 1,8 млрд рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятии создали почти 200 рабочих мест. Площадь объекта составила около 3,5 тыс. кв. м. Компания выпускает профессиональные косметические средства для волос, включая продукты торговой марки TEFIA для окрашивания, стайлинга и ухода за волосами. В ассортиментном портфеле «Полекс Бьюти» более 700 наименований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.