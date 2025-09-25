В подмосковном КДЦ «Ромашка» появились кабинеты репродуктивного здоровья

В селе Ромашково Одинцовского округа в Клинико-диагностическом центре «Ромашка», филиале Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, появились специализированные кабинеты врачей-гинекологов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы организовали прием так, чтобы каждая пациентка — будь то девочка-подросток или взрослая женщина — могла получить помощь с учетом возрастных и физиологических особенностей», — рассказала заведующая детским отделением КДЦ «Ромашка» Регина Григорьева.

В рамках приема пациенткам будут доступны консультации детского гинеколога, эндокринолога, ультразвуковая диагностика. В центре работают три гинекологических кабинета, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, включая аппарат для щадящего лечения патологии шейки матки. Медицинскую помощь будут оказывать бесплатно по полису ОМС при наличии направления по форме 057/у из поликлиники по месту прикрепления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.