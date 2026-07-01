В подмосковном Клину снесут аварийный жилой дом

В Клину на улице Ильинская Слободка проводят снос аварийного жилого дома № 14 1960 года постройки, его площадь составляет более 170 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный многоквартирный дом со временем утратил эксплуатационную пригодность, по результатам технического состояния строительных конструкций его признали аварийным. После этого жильцов четырех квартир расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Строение включили в перечень для ликвидации, работы уже проходят. Снос планируют завершить до конца августа 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.