В подмосковном колледже «Энергия» прошел Единый день профилактики правонарушений

8 апреля в колледже «Энергия» в Электроуглях и Балашихе прошел Единый день профилактики правонарушений. Мероприятие состоялось на площадках Центра строительно‐логистической подготовки и Центра подготовки сферы услуг. Инициатива, организованная при поддержке Министерства образования Московской области, нацелена на повышение правовой грамотности студентов и популяризацию здорового образа жизни.

В рамках встречи собрались эксперты из разных сфер: сотрудники полиции, представители МЧС и квалифицированные медицинские работники. Они подготовили для студентов насыщенную программу с тематическими фильмами и презентациями, которые наглядно раскрывали важные вопросы безопасности и благополучия молодежи.

Спикеры подробно обсудили с учащимися ключевые темы. Разговор начался с основ правовой грамотности и личной безопасности. Эксперты разъяснили особенности административной ответственности несовершеннолетних, акцентировали внимание на опасности молодежного экстремизма и важности антитеррористической защищенности. Также гостям напомнили о назначении и задачах службы 112 — единого номера вызова экстренных служб.

Отдельный блок мероприятия был посвящен здоровью и здоровому образу жизни. Студенты узнали о принципах правильного питания, а также получили четкое представление о разрушительном воздействии курения и употребления наркотиков на организм. Сотрудники МЧС уделили особое внимание правилам дорожного движения, пожарной безопасности и оказании первой экстренной помощи.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи. Они не только расширяют кругозор студентов и повышают их осведомленность о правовых нормах и принципах здорового образа жизни, но и помогают сформировать ответственное отношение к собственному здоровью и безопасности окружающих.

