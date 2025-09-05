В подмосковном Королеве проведут капремонт первой поликлиники

В Королеве продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1, работы проходят в рамках областной госпрограммы — стройготовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили фасадные работы, в ходе которых сохранили все архитектурные элементы здания. Установили новые окна. Сейчас ведется монтаж инженерных систем, внутренняя отделка помещений», — рассказал начальник участка Сиражутдин Сайпуев.

Медучреждение возвели в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой, его обновление завершат в 2025 году. В рамках госпрограммы рядом с ним также строят новую поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 1 тыс. посещений в смену. Ее введут в эксплуатацию в декабре 2026 года.

