В подмосковном Лыткарино возведут площадку «Лайт индастриал»

В Подмосковье в индустриальном парке «Лыткарино» завершается строительство промышленного кластера формата «Лайт индастриал», проект площадки «Ю-Лыткарино» реализует ООО УК «ПБ Юнити». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект "Ю-Лыткарино" оценивается в 450 млн рублей. Общая площадь помещений объекта составит 10 тыс. квадратных метров. Кластер будет состоять из 10 производственных блоков», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объект введут в эксплуатацию до конца 2025 года, там создадут порядка 200 рабочих мест. В ведомстве уточнили, что в регионе функционируют уже пять промышленных территорий в формате «Лайт индастриал», столько же — находятся на стадии реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.