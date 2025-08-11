В подмосковном ОЭЗ «Ступино Квадрат» расширят офис производителя кормов для животных

Производитель кормов для сельскохозяйственных животных, компания «Мустанг Ступино», которая является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат», планирует расширить административно-бытовой корпус – разрешение на строительство уже получено. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.