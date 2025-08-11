В подмосковном ОЭЗ «Ступино Квадрат» расширят офис производителя кормов для животных
Фото: [компания «Мустанг Ступино»]
Производитель кормов для сельскохозяйственных животных, компания «Мустанг Ступино», которая является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат», планирует расширить административно-бытовой корпус – разрешение на строительство уже получено. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На сегодняшний день площадь всех объектов компании, включая производственные и административные здания, составляет 11,6 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. На предприятии создано около 80 рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На производстве выпускают 5 тыс. тонн готовой продукции ежемесячно, в ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания изготавливает различные виды кормов для сельскохозяйственных животных, протеиновые концентраты, комбикорма и кормовые добавки.
