В подмосковном Серпухове благоустроили парк «Сказка»

В Протвино подмосковного Серпухова завершили работы по благоустройству парка «Сказка», их провели на площади 3,8 гектара. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В этом году мы работаем над благоустройством более 130 территорий, включая объекты в Серпухове. Мы уже открыли парк «Сказка» в Протвино, где появились две детские площадки, установлены скульптуры героев известных сказок, а также обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха. В октябре мы планируем открыть парк «Питомник», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории благоустроенного парка появились новая детская игровая площадка, большой игровой комплекс «Змей Горыныч», полоса препятствий, зоны отдыха и не только. Кроме того, рабочие провели озеленение и установили освещение на дорожках и площадках для безопасности посетителей.

