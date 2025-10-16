В подмосковном Ступино начался капитальный ремонт первого лицея

На улице Чайковского в Ступино стартовал капитальный ремонт здания «Лицея №1», на объекте работают более 25 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители подрядной организации ООО «Воздвижение» ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в здании площадью более 3,3 тыс. кв. м проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп. Кроме того, специалисты заменят всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств федерального и регионального бюджетов, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

