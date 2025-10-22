В подмосковном Ступино снесли аварийный гараж на территории лицея

В городе Ступино демонтировали аварийное здание гаража, которое располагалось на территории МБОУ «Лицей № 2» на улице Тимирязева, здание возвели в 1974 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов гараж вывели из эксплуатации и включили в перечень подлежащих ликвидации. В сентябре 2025 года в городе прошли работы по демонтажу аварийного сооружения и расчистке участка от строительного мусора, освободившуюся территорию планируют благоустроить.

В комитете добавили, что до этого в здании лицея прошли работы по капитальному ремонту в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.