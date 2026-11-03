В подмосковном центре «Ясенки» внедрили комплексную систему реабилитации участников СВО

В расположенном в Подольске центре социально-медицинской реабилитации «Ясенки» внедрили комплексную программу восстановления для участников специальной военной операции. Проект объединяет применение высокотехнологичного медицинского оборудования и муниципальную систему поддержки семей военнослужащих. Об этом сообщает РИАМО .

В реабилитационную практику учреждения интегрирован ряд специализированных методик. В их числе — гидрореабилитация с курсами лечебного дайвинга в профильном бассейне, направленная на восстановление мышечного каркаса и координации. Также на базе центра функционирует первая в Московской области школа адаптивного картинга для тяжелораненых ветеранов. Для восстановления нейронных связей применяются российские экзоскелеты, оснащенные функцией голосового управления и встроенной электромиографией.

По поручению главы Подольска Григория Артамонова за учреждением закреплено постоянное кураторство администрации. В рамках этой работы проведено благоустройство прилегающей лесопарковой зоны, где установили уличные тренажерные комплексы.

Кроме того, в муниципалитете начала действовать система сквозной помощи. При поступлении бойца в профильный центр социальные службы города берут под патронат его родственников. Координаторы оперативно решают бытовые, юридические и медицинские вопросы семей военнослужащих, включая проведение ремонтных работ в жилье и содействие в обучении детей.