В подмосковном Центре Рошаля извлекли из желудка мальчика 11 магнитов

Врачи из Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка одиннадцатилетнего мальчика 11 магнитов, он проглотил их и долгое время скрывал это от родителей — это выяснилось тогда, когда ребенка направили на томографию после неудачной тренировки по самбо. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что со временем пациента начали беспокоить боли в животе, тошнота и рвота. Специалисты обнаружили семь магнитов в проекции желудка и еще четыре — в других отделах желудочно-кишечного тракта. Они сцепились друг с другом, что спровоцировало перфорацию стенок желудка.

«Это жизнеугрожающее состояние при котором нарушается кровоснабжение и образуются сквозные отверстия. Мальчику требовалась немедленное оперативное вмешательство», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Операция прошла успешно, ребенка уже выписали домой.

