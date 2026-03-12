В подмосковном Центре Рошаля извлекли из желудка мальчика 11 магнитов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи из Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка одиннадцатилетнего мальчика 11 магнитов, он проглотил их и долгое время скрывал это от родителей — это выяснилось тогда, когда ребенка направили на томографию после неудачной тренировки по самбо. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что со временем пациента начали беспокоить боли в животе, тошнота и рвота. Специалисты обнаружили семь магнитов в проекции желудка и еще четыре — в других отделах желудочно-кишечного тракта. Они сцепились друг с другом, что спровоцировало перфорацию стенок желудка.
«Это жизнеугрожающее состояние при котором нарушается кровоснабжение и образуются сквозные отверстия. Мальчику требовалась немедленное оперативное вмешательство», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.
Операция прошла успешно, ребенка уже выписали домой.
