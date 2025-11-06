В подмосковные больницы поступили более 110 аппаратов УЗИ

С начала 2025 года в подмосковные медицинские учреждения поступили 114 аппаратов ультразвуковой диагностики, на их закупку направили почти 1,2 млрд рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от кардиологии и эндокринологии до онкологии и гинекологии. Поэтому важно оснащать поликлиники и стационары современными аппаратами УЗИ», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Аппараты получили 33 медучреждения, включая Воскресенскую, Одинцовскую, Щелковскую, Орехово-Зуевскую больницы. В ведомстве добавили, что в Подмосковье продолжается реализация федерального проекта «Охрана материнства и детства» и нацпроекта «Семья», в рамках которых медорганизации в том числе оснащаются необходимым оборудованием.
