В подмосковные больницы поступили более 110 аппаратов УЗИ

С начала 2025 года в подмосковные медицинские учреждения поступили 114 аппаратов ультразвуковой диагностики, на их закупку направили почти 1,2 млрд рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.