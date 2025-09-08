В подмосковных Химках обновили Доску почета у здания администрации

В Химках на площади у здания администрации обновили Доску почета, на ней разместили 30 портретов жителей, включая педагогов, медиков, работников сферы культуры, участников специальной военной операции и других людей, которые вносят значимый вклад в развитие округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, среди почетных жителей оказался руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров, который добровольно находился в зоне СВО с 2022 по 2023 год. Его наградили Государственной медалью «За отвагу» и ведомственной медалью Министерства обороны «Участник специальной военной операции». Теперь он оказывает поддержку военным в мирной жизни.

Кроме того, в список попали советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Лицея №21 Наталия Никоноркина, заслуженный работник культуры Московской области Валентина Чудина и многие другие. Их имена утвердили в ходе заседания Совета депутатов ко Дню города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.