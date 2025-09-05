В подмосковных Химках организовали лекцию о трагических событиях в Беслане

В Химках в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом организовали лекцию, память жертв Беслана почтили в дошкольном отделении «Кораблик». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

К мероприятию присоединились майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк, депутат Юлия Мамай. Депутат отметила, что Россия продолжает бороться с терроризмом и сейчас, в рамках специальной военной операции.

«Сегодня терроризм, к сожалению, становится почти обыденным явлением там, где Россия борется с этим злом в виде нацизма и фашизма на линии соприкосновения. Увы, но спустя 11 лет после трагедии в Беслане, в 2015 году, в Донецке появилась «аллея ангелов» — памятное место, посвященное детям, погибшим в результате обстрелов украинских неонацистов», — сказала Мамай.

Ее коллега Евгений Иноземцев подчеркнул, что подобные мероприятия напоминают о роли каждого в борьбе с терроризмом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.