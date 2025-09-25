В подмосковных Химках пройдет экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В субботу, 27 сентября, в Старых Химках пройдет ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в рамках которой волонтеры и активисты вместе с жителями и депутатами высадят 160 деревьев лиственных и хвойных пород. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие проводится с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Оно пройдет по адресу: улица имени К. И. Вороницына, дом 1, корпус 1, начало — в 10:00. Участники высадят молодые саженцы каштана, ели, дуба и липы, необходимый инвентарь им выдадут на месте. Для жителей также будет работать полевая кухня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

*Возрастное ограничение 0+