В подмосковных Химках возведут новую школу

В деревне Рузино городского округа Химки на территории жилого комплекса «Новый Зеленоград» построят новую школу, рассчитанную более чем на 1,3 тыс. мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит более 21 тыс. кв. м. Его разделят на блоки начальной, средней и старшей школы. Для школьников обустроят учебные классы, пищеблок, медпункт и прививочные кабинеты, Центр детских инициатив, актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом, два спортивных зала. На прилегающей территории появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, детские и спортивные зоны, уличные тренажеры системы воркаут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.