В подмосковных Луховицах снесли аварийный жилой дом
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Луховицах на улице Жуковского завершили демонтаж аварийного жилого дома №8, построенного в 1956 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь трехэтажного здания составляла около 855 кв. м, из-за морального и физического износа строительных конструкций его признали аварийным. После этого в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» расселили жильцов 44 квартир.
Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в начале декабря, администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.
