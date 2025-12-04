В подмосковных Луховицах снесли аварийный жилой дом

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Луховицах на улице Жуковского завершили демонтаж аварийного жилого дома №8, построенного в 1956 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь трехэтажного здания составляла около 855 кв. м, из-за морального и физического износа строительных конструкций его признали аварийным. После этого в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» расселили жильцов 44 квартир.

Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в начале декабря, администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.

