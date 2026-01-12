В подмосковных медучреждениях установили порядка 150 единиц тяжелого медоборудования

По итогам 2025 года в медицинских учреждениях Подмосковья запустили 146 единиц тяжелого медоборудования — девять МРТ, восемь КТ, четыре ангиографа, 93 рентгеновских аппарата, 14 флюорографов и 18 маммографов, на эти цели направили более 5,5 млрд рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современное тяжелое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику, что влияет на постановку диагноза и назначение лечения», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пациенты смогут пройти диагностику бесплатно, по полису ОМС. Для этого им нужно будет получить направление на от лечащего врача.

