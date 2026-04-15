В подмосковных подъездах восстановили более 2 тыс. объектов освещения

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

С начала весны 2026 года подмосковные специалисты восстановили более 2,4 тыс. объектов освещения подъездов, они демонтировали устаревшее оборудование, установили новые светильники, восстанавливали участки проводки и налаживали автоматику. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Люберцах, Химках, Павлово-Посадском округе, Ленинском и Мытищах. Ремонт затронул освещение подъездов, лестничных клеток, лифтовых холлов, подвалов, чердаков и придомовой территории.

Напомним, что жители могут обратиться по вопросам, которые касаются работы освещения, в управляющую организацию дома, в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО или в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.