Более 1 тыс. человек посетили Сиреневый фестиваль в Подольске

Свыше 1 тыс. человек стали гостями Сиреневого фестиваля, который состоялся в Подольске. Площадкой проведения мероприятия стал КПЦ «Дубровицы».

В рамках фестиваля почетный гость мероприятия Радмила Тонкович передала центру «Дубровицы» Почетный знак Международного общества сирени.

В ходе фестиваля проводились концерты, театрализованные представления, бал, конкурсы, мастер-классы, квесты, выставки. Кроме того, прошла посадка сирени.

В завершение состоялся концерт. Перед гостями выступили лауреаты конкурса творческих инициатив «Сирень Победы», а также артисты центра «Дубровицы».

Ранее в администрации сообщили, что в ходе фестиваля высадили кусты сирени новых сортов.