В Подольске арестовали троих обвиняемых по делу о воспрепятствовании законной деятельности журналистов
Троих мужчин, избивших журналиста в Подольске, заключили под стражу
В Подольске с учетом позиции городской прокуратуры избрали меру пресечения троим мужчинам, которые избили журналиста. Злоумышленников арестовали, сообщает прокуратура Московской области.
«Подольский городской суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры региона, инцидент произошел днем 25 марта. Корреспонденты съемочной группы МИЦ «Известия» по редакционному заданию собирали информацию о незаконной продаже автомобильных номеров.
Трое местных жителей, осознавая, что действия журналиста носят законный характер, нанесли пострадавшему телесные повреждения.
На злоумышленников завели уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
