В Подольске дали старт военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

В Подольске проводится областной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В мероприятии принимают участие несколько сотен юнармейцев.

Участников поприветствовал глава Подольска Григорий Артамонов. Он отметил, что игра длится два дня. За это время участники смогут показать свои навыки в инженерной, строевой и тактико-специальной дисциплинах.

«Нашим ребятам желаю удачи, покажите, на что способен Подольск. Всем участникам — честной игры и достойных результатов!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подвели итоги первого дня игр. Победителем стали отряд «Орленок» из Чехова.