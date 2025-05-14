В Подольске диспансеризацию с начала года прошли более 60 тыс. жителей

В Подольске с начала текущего года профилактические медицинские осмотры прошли свыше 60 тыс. жителей. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Бесплатно обследоваться жители могут во всех поликлиниках Подольской областной клинической больницы, а также в рамках выездов медиков на предприятия, Единых дней диспансеризации, Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкопомощи.

Если пациент в течение последнего года посещал поликлинику и проходил медицинские обследования первого этапа диспансеризации, их результаты будут включены в диспансеризацию как уже пройденные.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что в Королеве строится новая поликлиника, которая станет самой большой в области.