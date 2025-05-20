В Подольске лидером в голосовании за благоустройство стал Славянский бульвар

Славянский бульвар в Подольске стал фаворитом народного голосования за благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С 21 апреля на портале «Госуслуги» за него проголосовали 25 465 раз, что делает его явным лидером среди пяти предложенных территорий.

Голосование определяет, какая из общественных зон получит финансирование на обновление. Помимо Славянского бульвара в списке представлены Бульвар 65-летия Победы — 2 750 голосов; Сквер 100-летия победы над Наполеоном в 1812 году — 1 049 голосов. Они занимают второе и третье места соответственно.

Принять участие могут все жители Подольска старше 14 лет — для этого нужно зайти на портал «Госуслуги» и отдать голос за понравившийся объект.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области в текущем году благоустроят 11 набережных.