В Подольске мужчина на автомобиле «ВАЗ» сбил пешехода
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В Подольске проводится проверка по факту дорожной аварии, в результате которой пострадал человек. Инцидент произошел на проспекте Ленина, передает ГУ МВД России по Московской области.
Так, мужчина 2005 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», сбил пешехода 1983 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет светофора.
В результате аварии пешеход получил травмы. Мужчину доставили в медучреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.