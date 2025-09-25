В Подольске начался капремонт дошкольного отделения школы на улице Кирова

На улице Кирова в Подольске стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12, строители подрядной организации ООО «РОСТ» ведут демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках федеральной программы капремонта объектов образования, которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина. В них задействовали более 20 человек.

Площадь дошкольного отделения составляет более 1,9 тыс. кв. м, в нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и не только. Открыть учреждение планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.