В Подольске подвели итоги муниципального конкурса «Ученик года»

Ученика года определили в Подольске

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Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]

В Подольске подвели итоги муниципального конкурса «Ученик года — 2025». Финал прошел в школе № 34, рассказали в администрации городского округа.

За победу в конкурсе боролись 38 учеников 20 школ. В результате победу одержал десятиклассник гимназии № 7 Георгий Багдасаров. Молодой человек — лауреат множества музыкальных конкурсов, участник детского духового оркестра.

Обладательницей приза детского жюри стала ученица 11-го класса школы № 18 имени Подольских курсантов Алла Кутасова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об оснащении детских школ искусств инструментами и новым оборудованием.

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