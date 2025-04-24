В Подольске подвели итоги муниципального конкурса «Ученик года»
Ученика года определили в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске подвели итоги муниципального конкурса «Ученик года — 2025». Финал прошел в школе № 34, рассказали в администрации городского округа.
За победу в конкурсе боролись 38 учеников 20 школ. В результате победу одержал десятиклассник гимназии № 7 Георгий Багдасаров. Молодой человек — лауреат множества музыкальных конкурсов, участник детского духового оркестра.
Обладательницей приза детского жюри стала ученица 11-го класса школы № 18 имени Подольских курсантов Алла Кутасова.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об оснащении детских школ искусств инструментами и новым оборудованием.