В Подольске построят новую школу на 550 мест

На улице Ватутина в Подольске продолжаются подготовительные работы по строительству нового школьного корпуса, рассчитанного на 550 мест, строители уже завершили снос старого здания школы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 15 человек и три единицы строительной техники.

Площадь нового корпуса составит около 10 тыс. кв. м, в нем разместят читальный зал, учебные классы, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки, а также места для отдыха и проведения мероприятий. Открыть школу планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.