В Подольске прокуратура помогла восстановить права семьи участника СВО

Подольская городская прокуратура провела проверку соблюдения прав семьи участника специальной военной операции и в судебном порядке защитила их. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, супруг заявительницы заключил контракт на прохождение военной службы в ВС РФ и принял участие в специальной военной операции. С января 2025 года он перестал выходить на связь с супругой и их малолетними детьми, однако женщина не смогла получить меры государственной поддержки и обратилась к Подольскому городскому прокурору.

После этого в Подольский городской суд было направлено заявление о признании военнослужащего безвестно отсутствующим, требования были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.