В Подольске провели I Кубок Юнармии по огневой подготовке

В Универсальном спортивном центре «Юность» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск прошел I Кубок регионального отделения ВВПОД «Юнармия» по огневой подготовке, посвященный Дню защитника Отечества, в нем приняли участие 40 лучших юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья – из Чехова, Подольска, Солнечногорска, Реутова, Балашихи, Красногорска, Одинцова, а также гости из Калужской области. Организатором турнира выступил подмосковный Штаб Регионального отделения «ЮНАРМИИ» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«В Московской области выстроена системная работа по патриотическому воспитанию молодежи. На протяжении всего года мы проводим множество различных игр и соревнований: где-то ребята осваивают управление беспилотниками, где-то учатся работать в команде на скалодроме или оттачивают строевой шаг. Теперь у активистов есть отдельное мероприятие, где они могут сосредоточиться на направлении огневой подготовки, проверить себя и посоревноваться с лучшими командами региона», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участников ждали девять конкурсных испытаний, в том числе конкурсе-викторину с вопросами о тактико-технических характеристиках стрелкового оружия, разборка и сборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, этап «Биатлон», тактическая стрельба с преодолением полосы препятствий.

Начальник Штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Евгений Лукошников отметил, что на протяжении уже практически 10 лет у них постоянно появляются новые мероприятия. По итогам состязаний первое место разделили две команды: «Феникс» из Домодедово и «Орленок» из Чехова. На втором оказались «Витязь» и «Дохтуровцы» из Чехова и «Пересвет» из Серпухова, на третьем – «Выстрел» из Красногорска, «Фортуна» из Подольска, «ВПК КОБРА» из Солнечногорска и «Каскад-1» из Щелково. Все команды-призеры были награждены памятными кубками и грамотами.

