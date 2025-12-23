В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом

Logo

Мособлархитектура: аварийный многоквартирный дом снесли в Подольске

Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]

В Подольске на улице Садовая провели снос аварийного многоквартирного жилого дома № 3, построенного в 1940 году. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного здания составляет 655 кв. м. Его признали аварийным, после чего в рамках областной госпрограммы в конце 2024 года расселили собственников 15 жилых помещений. Демонтаж объекта провели в начале декабря 2025 года, участок уже свободен от аварийной постройки и строительного мусора. На освобожденной территории планируется жилищное строительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о расселении аварийного жилья.

