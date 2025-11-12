В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Подольске на проспекте Ленина провели демонтаж расселенного жилого дома № 4/2, который находился в аварийном состоянии. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажное здание построили в 1940 году, его площадь составляла около 540 кв. м. По результатам проведенной строительно-технической экспертизы дом признали аварийным, после чего в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 13 жилых помещений расселили.
Снос постройки завершили в октябре 2025 года, на освобожденном участке планируется жилищное строительство.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.