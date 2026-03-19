В Подольске среди трудовых коллективов прошел фестиваль ГТО

В Подольске состоялся региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», его провели среди трудовых коллективов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди участников оказались специалисты из различных предприятий региона в возрасте от 25 до 59 лет, а также сборные команды муниципальных образований. Первое место разделили Богородский округ и Подольск, они представят область на всероссийском фестивале ГТО.

В общей сложности в региональном этапе приняли участие более 170 человек, в программу фестиваля вошли пять дисциплин IX–XV ступеней комплекса ГТО. Среди них — стрельба из пневматической винтовки, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и не только. Мероприятие прошло на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в рамках государственной программы «Спорт России».

