В Подольске стартовала выездная предметная смена для одаренных школьников

На базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске открылась специальная выездная профильная смена для одаренных школьников, посвященная подготовке к Всероссийской олимпиаде. В интенсивной программе принимают участие около 70 старшеклассников.

В Подмосковье ранее стартовала региональная Неделя функциональной грамотности, отметили в Министерстве образования Московской области.

В Подольске в течение трех дней ребята будут углубленно изучать методы решения олимпиадных задач повышенной сложности. Руководят занятиями педагоги подольских школ, преподаватели регионального образовательного центра «Взлет», а также победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Программа смены включает не только образовательный блок, но и культурно-массовые мероприятия, направленные на всестороннее развитие и отдых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, показавших высокие результаты на олимпиадах.