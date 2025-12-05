В Подольске стартовала выездная предметная смена для одаренных школьников
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
На базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске открылась специальная выездная профильная смена для одаренных школьников, посвященная подготовке к Всероссийской олимпиаде. В интенсивной программе принимают участие около 70 старшеклассников.
В Подмосковье ранее стартовала региональная Неделя функциональной грамотности, отметили в Министерстве образования Московской области.
В Подольске в течение трех дней ребята будут углубленно изучать методы решения олимпиадных задач повышенной сложности. Руководят занятиями педагоги подольских школ, преподаватели регионального образовательного центра «Взлет», а также победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Программа смены включает не только образовательный блок, но и культурно-массовые мероприятия, направленные на всестороннее развитие и отдых участников.
